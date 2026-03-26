自身のXで報告

プロ野球・元千葉ロッテの島孝明さんが25日、慶應義塾大学大学院修士課程を修了したことを自身のSNSで報告。周囲への感謝を綴っている。

26日に更新された自身のXで「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と報告。「野球以外の分野にも関わる機会が多く、柔軟な思考を持ち続けることができました。また研究だけでなく、様々なことに挑戦して多くの経験を積めた2年間でもありました。指導していただいた先生方をはじめ、関わってくれた仲間達、ありがとうございました！」と記した。

投稿された写真では、濃紺のスーツに白シャツ、赤と青のストライプタイ姿で、桜の木の下の緑豊かな庭園で満面の笑みを浮かべている。背景にコンクリートの壁と芝生が広がり、穏やかな春の光景の中で卒業の喜びを印象づけていた。

ファンからは「素晴らしい野球/アカデミックキャリアや。プロトタイプや。こういう人が増えると野球界の未来は明るいやろ」「とてもえらい…」「これからもますますのご活躍を期待しております！」「培ったお力をベイスターズの為に役立ててください」などの声が上がった。

現在27歳の島さんは東海大市原望洋高時代に最速153キロを誇った右腕。2016年に侍ジャパンU-18代表に選出され、アジア選手権優勝に貢献した。同年のドラフト3位でロッテに入団したが、1軍登板がないまま21歳で引退。その後、大学院で学び直し、今年からDeNAでアナリストを務めている。



（THE ANSWER編集部）