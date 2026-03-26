コミックレーベル「COMIC LuPIA（ルピア）」の第3弾作品『誓約魔術に誓ってもらってもいいでしょうか？』が連載スタートしました。

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本作の主人公は、魔術の才に恵まれた公爵令嬢ローゼリア。王国の思惑のため、3人の王子の中から結婚相手を選ぶよう命じられます。もし拒めば、年の離れた貴族への後妻入りという別の道が。

そこでローゼリアは、ある“魔術的な条件”を提示します。その意図とは――？

衝撃的な展開から始まるストーリーに注目です！

現在、「ぴあコミック」サイトや、コミックシーモアほか各ネット書店にて配信中。

またWEBサイト「ウレぴあ総研」内では、1話が無料公開されています。

最新情報は、「COMIC LuPIA」公式SNS（ X：@comiclupia）でチェックを！

作品クレジット

漫画：マイキ／原作：gacchi／原作イラスト担当：星らすく

あらすじ

魔術の才に恵まれた公爵令嬢ローゼリアは、

三人の王子の中から結婚相手を選ぶよう命じられる。

王太子妃になるという破格の条件だが、

もし拒めば年の離れた貴族への後妻入りという別の道が待っている。

それを聞いたローゼリアは、

「三人から選ばなければ、年上の貴族――たとえば近衛騎士隊長ジークフリートとの結婚、なんてことはありませんよね？」と確認する。

国王たちがうなずくのを見て、ローゼリアは一見しぶしぶ従う素振りを見せながらも、

ある“魔術的な条件”を提示する。

それは王族ですら破れない、重い誓い「誓約魔術」に誓ってもらうことだった―。