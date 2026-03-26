2027年3月19日（金）より開催される、「２０２７年国際園芸博覧会 （GREEN×EXPO 2027）」。

【全写真】会場イメージも公開！「園芸博」イベント画像まとめ

開催のちょうど1年前となった3月19日（木）より、チケットの前売り販売がスタートしました！

オトクな早割、手元に残る記念チケットも！

今回の「GREEN×EXPO 2027」のテーマは、「幸せを創る明日の風景」。

植物の自然資本財としての多様な価値を再認識し、自然との共生や幸福感を新たな明日の風景として可視化していくことを目指して開催されます。

会場では植物や花をテーマにしたさまざまな出展を楽しむことができます。

いよいよ開催1年前に迫った3月19日（木）より、入場チケットの前売り販売が開始されました。

前売りチケットは1日券をはじめ、いつでも何度も入場できる「通期パス」や「夏パス」などがラインナップ。

購入は早割がオススメ！ たとえば1日券の場合、大人（満18歳以上）が定価5,500円のところ早割価格なら4,900円とオトクに購入できますよ。

1日券チケットイメージ ©Expo 2027

入場チケットは、「GREEN×EXPO 2027」の公式チケットサイトを通じて販売されるほか、旅行代理店や各種プレイガイドなどチケット販売事業者による販売も実施されます。

さらに通常のチケットとは別に、来場の記念に手元に残せるストラップ付の「記念チケット」を4月中旬頃から販売予定。こちらの詳細は追って発表されるとのこと。

その他価格や購入の詳細については、公式ホームページ内チケットインフォメーションにて確認を。

また3月18日（水）より、全国で新たに7つのオフィシャルストア（常設店2店舗、ポップアップストア5店舗）が順次オープンされます。

新たに常設店として、「EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 大宮店」が3月18日（水）、「EXPO 2027 オフィシャルストア MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店」が3月27日（金）にオープン。

さらに東京・横浜・大阪の百貨店やイベント会場などでも、ポップアップストアとして期間限定の出店が決定しました。

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のグッズなどが購入できるショップ出店も、合わせてチェックしてみて。

©Expo 2027

「２０２７年国際園芸博覧会 （GREEN×EXPO 2027）」開催概要

開催場所：神奈川県横浜市(旧上瀬谷通信施設)

開催期間：2027年3月19日（金）〜 2027年9月26日（日）9:30〜21:30 ※券種により入場が可能な日や時間が異なります。

チケット：「GREEN×EXPO 2027」公式チケットサイトで2026年3月19日（木）より販売中。

【入場チケットに関するお客様のお問い合わせ先】

GREEN×EXPO 2027 入場券販売管理センター

開設期間：2026年3月9日（月）〜2027年11月30日（火）

受付時間：平日10時〜17時／2026年3月は土日祝も受付

電話番号：0570-01-8789 ※ナビダイヤル

メール：ticket-info@2027tkc.com