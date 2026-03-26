ドジャース・大谷翔平（31）が圧巻の投球を披露した。

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日本時間25日のエンゼルス戦で今季初のリアル二刀流で出場。投手では4回3分の0を4安打3失点ながら、6者連続を含む11三振を奪ったのだ。

試合後のロバーツ監督は「彼は（開幕に向けて）準備ができている」とし、米メディアからサイ・ヤング賞受賞の可能性について問われると「間違いなく候補に入ってくる」と太鼓判を押した。

複数の米メディアも日本人初受賞の可能性を伝える中、米野球専門サイト「ベースボール・ワールド」は「ドジャースが大谷に165イニングを投げさせれば、受賞は間違いないだろう」と予想した。

記者投票で決まるサイ・ヤング賞の明確な選考基準はないものの、200投球回と200奪三振がひとつの目安とされてきた。実際、受賞者の多くがこの数字をクリアしているものの、例外もある。

ブルワーズのコービン・バーンズ（現ダイヤモンドバックス）は21年、28試合167イニングで11勝（5敗）をマークし、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に選ばれた。規定投球回（162）をわずかに上回り、2010年以降では最少イニングでの選出となったが、防御率はリーグトップ、奪三振234は同3位。さらに開幕から58奪三振無四球のメジャー記録を樹立し、8月のカブス戦では史上4人目の10者連続三振をマークするなど、印象度も抜群だった。

大谷はエンゼルス時代の22年、28試合166イニングを投げ、15勝9敗、防御率2.33、219奪三振と結果を残し、サイ・ヤング賞投票で4位に入った。大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏が言う。

「この年のバーンズは試合数、イニング数とも物足りないものの、投球内容は突出しており、FIP（被本塁打、与四死球、奪三振で投手を評価する指標）1.63はメジャートップだった。投打のリアル二刀流で登板機会が限られる大谷が投手としての最高の栄誉を手にするには、奪三振数と防御率でトップに立つなど特筆すべき数字を残し、バーンズのようにライバルを圧倒するしかない」

これまで4度のMVPを受賞している大谷に新たな勲章が加わるか。

◇ ◇ ◇

そんな大谷の投手復帰はチーム内の思わぬ火種になるかもしれない。開幕からしばらくは変則的なローテにならざるを得ず、他の投手陣に「迷惑」が掛かるからだ。しかも、今回はエンゼルス時代とは異なる事情もあるようで…。

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