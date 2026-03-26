陸上長距離の青学大・原晋監督は２６日、都内でアスリートの誹謗（ひぼう）中傷や性的ハラスメントを根絶し、時代に合わせた新しい応援文化を醸成する新たなプロジェクト「リスペクション〜アスリートのために私たちができるＡｃｔｉｏｎを〜」の開始を宣言した。

原監督は本プロジェクトの共同代表を務め「スポーツ界だけの問題だけではないが、スポーツ界はより目立ちやすい存在。発信することで社会課題、問題等の解決にもなる」と語り、次の５つを宣言した。「〈１〉リスペクトをカルチャーへ。〈２〉心からの応援がチカラに。〈３〉アスリートの先に人間がいる。〈４〉チャレンジする姿勢にエールを。〈５〉社会を変えるＡＣＴＩＯＮに」

日本スポーツ協会によると、近年同団体の相談窓口への問い合わせ件数が年々増加しているといい、２５年度には６００件に到達する見込み。窓口が認知されてきたのか、暴力暴言が増えてきたのかは考察中とした上で、内容の比率については暴力よりも暴言への相談件数が増加傾向だという。

原監督は記者からの質問で昨年９月の東京世界陸上で男子マラソン３４位に終わった吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）の事例を振り返り「あの時は実は調子悪くてスタートラインに立たない選択もあった。日本代表になって後ろの方を走ると批判を浴びる。でも『気にするな、全て俺の責任だから』と送り出した」と語った。レース後には吉田に「これがやっぱり日本代表なんだなと。この重圧を経験したらもう国内のレースは楽しくなる」と前向きな言葉をかけたと振り返った。