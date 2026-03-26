西武・中村剛也内野手（４２）の長男で、大阪桐蔭の中村勇斗内野手（２年）が７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たした。先頭から２者連続で一塁ゴロをさばくなど、軽快な動きで甲子園を沸かせた。

同点の９回２死からの初打席では、三塁側アルプスでは、父と同じ応援歌が流れた。

♪その胸を焦がす 炎のままに 気迫で打ち抜くんだ バックスクリーン

３球三振デビューとなったが、偉大な父と同じ応援歌と、おかわり君をほうふつさせる表情にＳＮＳ上では「守備めっちゃ上手い！！」「おかわり様と似てるから可愛さが爆発的」「おかわりジュニアの打席がオヤジの応援歌でエモすぎた」「甲子園でおかわり君の応援歌が聴けるだけでも夢のよう」と感動の声があふれた。

昨秋にベンチ入りしたが、途中出場の２試合のみ。今大会では背番号１７でベンチ入りし、１回戦は出場がなかった。

父・剛也は高校通算８３本塁打の実績を誇るが、３年夏の大阪大会決勝で敗れるなど、甲子園出場はなかった。