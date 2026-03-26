松任谷正隆「軽（自動車）も変わったなぁと思います」 2台の“スーパートール系”の便利さに感心
音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）が、きょう26日に放送される。今回は、日産『ルークス』、スズキ『スペーシアギア』を取り上げる。
【最新番組カット】内装も広い…日産『ルークス』、スズキ『スペーシアギア』内外装全部見せ
毎月の新型車販売台数における比率が軽く3割を超え、全国の自動車保有台数に占める割合もすでに4割を超えているという軽自動車。コンパクトなボディに取り回しやすさを実感しつつも、限られたサイズを極力大きく使いたいと願うのもユーザーの正直な心理だろう。
そうしてスズキ『ワゴンR』やダイハツ『ムーヴ』が切り拓いたトール系ワゴンの世界を、スライドドアとさらなる背の高さによる広い室内で、もう一歩進めたのがダイハツ『タント』であり、ホンダ『N-BOX』がトップカテゴリーへと引き上げた。トール系を超えたスーパートール系ワゴンが軽自動車、いや、日本を代表するファミリーカーとなってひさしい昨今、各社のニューモデルはそこからさらに細分化され、ユーザーのニーズに応えようとしている。
今回取り上げるのは、より上質な走りや室内の仕立てを目指した日産『ルークス』と、よりアクティブな使い方を求めたスズキ『スペーシアギア』だ。「この番組長くやってると、軽（自動車も）変わったなぁと思います」と話す松任谷が、“スーパートール系”に属する2台をどのように評するのか。
「今日は、軽の本領である使い勝手中心に見ていきたい」と話す松任谷は、試乗を前に車内を見て回り、その便利さに感心する。
【最新番組カット】内装も広い…日産『ルークス』、スズキ『スペーシアギア』内外装全部見せ
毎月の新型車販売台数における比率が軽く3割を超え、全国の自動車保有台数に占める割合もすでに4割を超えているという軽自動車。コンパクトなボディに取り回しやすさを実感しつつも、限られたサイズを極力大きく使いたいと願うのもユーザーの正直な心理だろう。
今回取り上げるのは、より上質な走りや室内の仕立てを目指した日産『ルークス』と、よりアクティブな使い方を求めたスズキ『スペーシアギア』だ。「この番組長くやってると、軽（自動車も）変わったなぁと思います」と話す松任谷が、“スーパートール系”に属する2台をどのように評するのか。
「今日は、軽の本領である使い勝手中心に見ていきたい」と話す松任谷は、試乗を前に車内を見て回り、その便利さに感心する。