『ばけばけ』トキ、ヘブンとの思い出を語っていく 最終回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最終回（27日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（高石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、トキとヘブンの楽しかった思い出を振り返ろうと話をふる。しかし、トキは何を言われても否定してしまう。
今回は、トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。連続テレビ小説「ばけばけ」。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本に辿り着いた外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、国境を越えて結ばれた2人の物語。この世はうらめしい。けど、すばらしい。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（高石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、トキとヘブンの楽しかった思い出を振り返ろうと話をふる。しかし、トキは何を言われても否定してしまう。
今回は、トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。連続テレビ小説「ばけばけ」。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本に辿り着いた外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、国境を越えて結ばれた2人の物語。この世はうらめしい。けど、すばらしい。