ViViDボーカル・SHIN、ソロ初ミニ発売決定「宝物みたいなアルバムに」 ワンマンライブも開催
ロックバンド・ViViDのボーカル・SHINが、ソロプロジェクト初となるミニアルバム『THE FLAG』を5月27日にリリースすることを発表。5月30日には東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブも開催する。
【画像】豪華仕様のSHIN『THE FLAG』数量限定生産盤ジャケット
ViViDのボーカリストとしての活動を終えたあと、近年はソロアーティストとして活動し続け、さらに昨年より期間限定ながら再結成されたViViDの復活ライブなど、精力的な音楽活動を続けているSHIN。27日には、昨年より期間限定で復活したViViDのファイナルライブが、東京・豊洲PITで開催される。
今年1月には、Acid Black Cherryのプロデューサー菊池真太郎氏が立ち上げた音楽レーベル「LtOVES（エルトヴェス）」より、第2弾アーティストとして発表予定のバンドのボーカルとしての起用が発表され注目を集めた。
同作は、SHINの代名詞とも言える圧倒的な歌唱力を惜しみなく注ぎ込み、音楽的背景を反映した多彩な楽曲を凝縮した一枚。リード曲「THE FLAG」をはじめ、今のSHINの“意思”と“生命力”を感じさせる全5曲を収録する。通常盤に加え、本人直筆サイン入り豪華仕様の数量限定生産盤も発売される。
■SHIN コメント
新曲「THE FLAG」、「One of Treasure - The Flag of Life -」
今まで書いてこなかった本音を、そのままさらけ出しました。
ViViDが解散してから、ずっと自分自身と戦っていた。
そして、10年ぶりに復活したViViDを通して自分の本当の気持ち、目標、何のために歌うのか、誰に何を伝えたいのか全部もう一度、今の自分として見つけました。
これは、これまで生涯のライバルだった「シン」と僕自身「SHIN」が初めて一つになって生まれた曲です。
新曲2曲は、大切な仲間、ViViDのイヴが力を貸してくれました。
新しく掲げる人生の「旗」。
僕にとって宝物みたいなアルバムになりました。
【画像】豪華仕様のSHIN『THE FLAG』数量限定生産盤ジャケット
ViViDのボーカリストとしての活動を終えたあと、近年はソロアーティストとして活動し続け、さらに昨年より期間限定ながら再結成されたViViDの復活ライブなど、精力的な音楽活動を続けているSHIN。27日には、昨年より期間限定で復活したViViDのファイナルライブが、東京・豊洲PITで開催される。
同作は、SHINの代名詞とも言える圧倒的な歌唱力を惜しみなく注ぎ込み、音楽的背景を反映した多彩な楽曲を凝縮した一枚。リード曲「THE FLAG」をはじめ、今のSHINの“意思”と“生命力”を感じさせる全5曲を収録する。通常盤に加え、本人直筆サイン入り豪華仕様の数量限定生産盤も発売される。
■SHIN コメント
新曲「THE FLAG」、「One of Treasure - The Flag of Life -」
今まで書いてこなかった本音を、そのままさらけ出しました。
ViViDが解散してから、ずっと自分自身と戦っていた。
そして、10年ぶりに復活したViViDを通して自分の本当の気持ち、目標、何のために歌うのか、誰に何を伝えたいのか全部もう一度、今の自分として見つけました。
これは、これまで生涯のライバルだった「シン」と僕自身「SHIN」が初めて一つになって生まれた曲です。
新曲2曲は、大切な仲間、ViViDのイヴが力を貸してくれました。
新しく掲げる人生の「旗」。
僕にとって宝物みたいなアルバムになりました。