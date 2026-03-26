ダイアン津田、フェンシングで素早い生物と対決「こんなに疲れる収録になると思わんかった！」 東野幸治、松倉海斗らが見守る
タレントの東野幸治と津田篤宏（ダイアン）が初タッグでMCを務めるTBS系『スゴいきものバラエティ THEアニマッチ』が、28日午後3時30分から放送される。同番組は、スゴい能力を持つ動物が次々と登場し、その動物と人間が本気で対決。スタジオではゲストに横澤夏子と松倉海斗（Travis Japan）を迎え、夢のマッチアップの勝敗を予想する。
【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム
「嗅覚がスゴい・ゾウVS芸能界最強のグルメ王・彦摩呂」では、目の前に並べられた高級フルーツとお手頃価格のフルーツを、ゾウは嗅覚で、彦摩呂は視界を隠して味覚で見極めるという真剣勝負を届ける。果たして彦摩呂はグルメリポーター歴30年以上のプライドを懸けて勝利することができるのか。
また、「最強の番犬VS日本が誇る世界一の技術」では、警察犬デビューを控えた最強番犬に、きしたかの・高野正成が世界一黒い水性アクリル塗料を塗った“全身真っ黒”の状態で挑む。高野は日本が誇る世界一の技術で夜の暗闇に紛れ、一度も番犬に吠えられることなく宝箱から賞金を入手することができるのか。スタジオ驚きの高野の姿とその勝負の行方とは。
さらに、スタジオでは高校時代にフェンシングで滋賀県王者に輝いた実力を持つダイアン津田が“素早いあの生物”との直接対決を繰り広げる。果たして津田は勝つことができるのか。1分間の白熱の戦いに注目だ。
ほかにも、「フライングディスクキャッチのチャンピオン犬VS日本一ディスクを遠くまで飛ばせる王者」や「ニホンザルVSクライミング・スピードユースU-19日本王者」など、全部で5つの“動物と人間の対決”を送る。予想を超えたマッチアップの結末に注目だ。
対決を終え、フェンシングのユニホーム姿でスタジオに戻ってきた津田が収録を振り返って「こんなに疲れる収録になると思わんかった！MCってこんなに疲れるもんでしたっけ？」と思い描いていたMC像とのギャップがあったと語ると、東野は「津田さんはフォワード的MC。前線で活躍するMCですから！」とフォローし、大阪時代からの親交の深さを感じさせる息の合った掛け合い見せた2人。ゲストの横澤も「VTRもめちゃめちゃ面白かったけど、東野さんのお話がトーク番組なんじゃないかと思うくらい楽しかったです！」と笑いにあふれたスタジオの空気を振り返った。
松倉は特に印象に残った対決として「最強の番犬と高野さんの対決が見ごたえがありました！」とコメント。東野も「動物のポテンシャルの高さにびっくりしました！」と予想を超えたマッチアップの数々に驚きを見せながら、普段はなかなか見ることができない動物たちのスゴい能力を称賛した。
また、津田と初タッグを組んだMCについては「大阪時代一緒にいろんな番組で共演した津田さん。東京でも大活躍なのは知ってましたけど、こういう機会でお会いできてめちゃくちゃ楽しかったですし、またやりたいなと思います。第2弾、第3弾でもお会いしたいです！」と語り、次回以降への意欲を示した東野。津田も「ほんまに楽しかったですし、お世話になった東野さんとこうやってMCという同じ立場でできたのは本当に光栄です。ただ昨日の夜から東野さんとのMC楽しみにしてたのに･･･こんな格好で終わるなんて！」と、最後までフェンシング対決への不満を漏らしつつも、東野との和気あいあいとした収録を振り返った。
【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム
「嗅覚がスゴい・ゾウVS芸能界最強のグルメ王・彦摩呂」では、目の前に並べられた高級フルーツとお手頃価格のフルーツを、ゾウは嗅覚で、彦摩呂は視界を隠して味覚で見極めるという真剣勝負を届ける。果たして彦摩呂はグルメリポーター歴30年以上のプライドを懸けて勝利することができるのか。
さらに、スタジオでは高校時代にフェンシングで滋賀県王者に輝いた実力を持つダイアン津田が“素早いあの生物”との直接対決を繰り広げる。果たして津田は勝つことができるのか。1分間の白熱の戦いに注目だ。
ほかにも、「フライングディスクキャッチのチャンピオン犬VS日本一ディスクを遠くまで飛ばせる王者」や「ニホンザルVSクライミング・スピードユースU-19日本王者」など、全部で5つの“動物と人間の対決”を送る。予想を超えたマッチアップの結末に注目だ。
対決を終え、フェンシングのユニホーム姿でスタジオに戻ってきた津田が収録を振り返って「こんなに疲れる収録になると思わんかった！MCってこんなに疲れるもんでしたっけ？」と思い描いていたMC像とのギャップがあったと語ると、東野は「津田さんはフォワード的MC。前線で活躍するMCですから！」とフォローし、大阪時代からの親交の深さを感じさせる息の合った掛け合い見せた2人。ゲストの横澤も「VTRもめちゃめちゃ面白かったけど、東野さんのお話がトーク番組なんじゃないかと思うくらい楽しかったです！」と笑いにあふれたスタジオの空気を振り返った。
松倉は特に印象に残った対決として「最強の番犬と高野さんの対決が見ごたえがありました！」とコメント。東野も「動物のポテンシャルの高さにびっくりしました！」と予想を超えたマッチアップの数々に驚きを見せながら、普段はなかなか見ることができない動物たちのスゴい能力を称賛した。
また、津田と初タッグを組んだMCについては「大阪時代一緒にいろんな番組で共演した津田さん。東京でも大活躍なのは知ってましたけど、こういう機会でお会いできてめちゃくちゃ楽しかったですし、またやりたいなと思います。第2弾、第3弾でもお会いしたいです！」と語り、次回以降への意欲を示した東野。津田も「ほんまに楽しかったですし、お世話になった東野さんとこうやってMCという同じ立場でできたのは本当に光栄です。ただ昨日の夜から東野さんとのMC楽しみにしてたのに･･･こんな格好で終わるなんて！」と、最後までフェンシング対決への不満を漏らしつつも、東野との和気あいあいとした収録を振り返った。