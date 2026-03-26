ロックバンドViViDのボーカルで、ソロアーティストとして活動するSHINが、5月にソロプロジェクト初のミニアルバムのリリースと、ワンマンライブを行うことが26日、発表された。

ミニアルバム「THEFLAG」は5月27日リリース、ワンマンライブは5月30日に、東京・EX THEATER ROPPONNGIで行う。

ViViDは15年に解散後、25年から期間限定で再結成し、ライブを行っている。

▼SHINコメント 新曲「THE FLAG」、「One of Treasure −The Flag of Life−」。今まで書いてこなかった本音を、そのままさらけ出しました。

ViViDが解散してから、ずっと自分自身と戦っていた。

そして、10年ぶりに復活したViViDを通して自分の本当の気持ち、目標、何のために歌うのか、誰に何を伝えたいのか全部もう1度、今の自分として見つけました。

これは、これまで生涯のライバルだった「シン」と僕自身「SHIN」が初めてひとつになって生まれた曲です。

新曲2曲は、大切な仲間、ViViDのイヴが力を貸してくれました。

新しく掲げる人生の「旗」。

僕にとって宝物みたいなアルバムになりました。