全長約70m、全幅約75m

中部空港の公式SNSアカウントが「朝スカイデッキに来てこの光景びっくりです」というコメントともに、同空港に飛来してきた航空機の写真を投稿。この投稿に、航空ファンなどから多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが中部空港に降臨の「巨大な珍客」全貌です

今回飛来してきた機体は、量産化された飛行機としては「世界最大」ともいわれている超大型輸送機、アントノフAn-124「ルスラン」です。旧ソ連のアントノフ設計局が開発した輸送機で、全長約70m、全幅約75m。量産機としては世界最大の搭載重量を持ち、過去には171.219tの貨物を搭載して高度1万m以上を飛んだこともあり、こういった搭載重量系のギネス記録をいくつも打ち立てています。

ちなみに、2022年にロシアによるウクライナの軍事侵攻で破壊された「世界最大の飛行機」アントノフAn-225「ムリーヤ」は、An-124をベースに大型化を図ったモデルです。

なお、An-124は不定期ではあるものの中部空港に飛来することがあり、同空港の公式アカウントも「デカイあいつ」と親しみを込めて呼んでいるようです。

今回の投稿に対しSNSユーザーからは「存在感凄っ」「レアです ドリームリフターよりレアです」「でか！！」「えー！！！見たい！見に行きたい！」「An124が来るのは凄いことなんよ」といったコメントが寄せられています。