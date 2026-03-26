「ねぇー、ちょっとー!!」りくりゅう三浦が“率直感想”に爆笑の木原に突っ込む ブルーノコーチの結成秘話「りくは落ち着きがなくて…」「時に真面目すぎる龍一が毎日をより楽しむようになった」
りくりゅうは今後後進の育成にも意欲を示している(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが3月20日放送の「徹子の部屋 特別編」（テレビ朝日系列）に出演。
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番組内では一大フィーバーとなった五輪の金メダルへの軌跡が本人たちの証言で改めて振り返られた。
5位に終わったSPのリフトミスにおいては支える衣装がずれてしまったことで「技術的なミスというよりは不運なミス」だったとした木原。
また2人を支えた名伯楽、拠点を置くカナダで長年指導してきたブルーノ・マルコットコーチもVTRで出演。木原と三浦の出会い、7年間の軌跡を振り返った。
ブルーノコーチは2人の最初の印象について三浦に関して当初はホームシックを心配したとしたとしながら、家族が恋しいかと聞くと「それより日本食が恋しい」と当初から物おじしない性格だったとした。
さらに「カナダ人が持つ日本人のイメージはとても規律正しく知的で礼儀正しい」としながら、若いころの三浦は「全く逆。落ち着きがなくて、いつも笑顔でふざけていたよ」と明かされた。
ただ逆にその強心臓ぶりが競技には生きたとした。
ブルーノコーチは続けて「でもトップ選手になれたのはそんな性格だったから。怖いもの知らずでちょっとクレイジーというか。あんなに高く持ち上げられたり、放り投げられても怖くないんだから」と解説。
一方の木原に関しては「龍一に初めて会った時に思ったのは彼はまさに日本人アスリートそのもの。ただ、時に真面目すぎると感じていた」と勤勉そのものだったとした。
そして2人で出会ったことで新たなケミストリーが生まれたとした。
ブルーノコーチは続けて「それが璃来と出会ったことで龍一は毎日をより楽しむようになった」と語り、一方の三浦への影響には「そして璃来は龍一のおかげで規律と秩序を学べたと思う」ときっぱり。これには木原は「あっはっはっは！」と爆笑。三浦は「ねぇー、ちょっとー!!」と笑いながら木原にツッコむなど和やかな空気が流れた。
番組の中では目指す道についてフィギュアペアの後輩たちの育成にもゆくゆくは力を入れていきたいと息の合った様子も見せた2人。今後の歩みも話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]