卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。出場する男女４チームが２６日に都内で会見に臨んだ。レギュラーシーズン（ＲＳ）２位から“下克上”を目指す女王・神奈川は、同１位の宿敵・日本生命と対戦。主将の平野美宇は「チームは団結力も高まっているのですごい楽しみ。向かって行って、木下アビエル神奈川として初の２連覇を目指して頑張りたい」と力を込めた。

ＲＳを１８勝７敗の勝ち点６０の２位でプレーオフ（ＰＯ）に進んだ。２１日の日本ペイントとのＰＯ準決勝では、平野は元世界ランク５位の鄭怡静（チェン・イーチン、台湾）と第１試合でダブルスを組み、２―０で流れを作った。バトンを受けた第２試合の張本美和、第３試合のＡ・ディアス（プエルトリコ）につなぎ、決勝に駒を進めた。この経験を糧に、過去５度優勝の強豪・日本生命との決勝のテーマは「先手必勝」と平野は掲げた。

ＲＳでは、延長の１ゲーム先取のビクトリーマッチで４勝をマーク。今季も２―２の難しい局面で勝負強さを発揮し、３季連続のベストオーダー賞のタイトルをつかんだ。「去年に続き賞をいただけて、とてもうれしく思います。最初は１ゲーム先取という特殊なルールで、難しいこともあったけど、何回も起用して頂いて戦い方も少し分かってきました。前より自信を持って戦えていると思います」と主将がチームを導く。

◆大会方式 レギュラーシーズン（ＲＳ）で５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位３チームがプレーオフに進出。２位と３位が準決勝を戦い、勝者が１位と決勝を戦う。シングルス３試合、ダブルス１試合の団体戦で、第１試合にダブルス、第２〜４試合にシングルスを実施。２勝２敗で並んだ場合は、１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ）を行う。