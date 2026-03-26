NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕1軍メンバーが明らかになりました。

阪神は29選手を登録。ルーキーからはドラフト3位の外野手・岡城快生選手がメンバー入りとなりました。また先日のWBCに出場していた坂本誠志郎選手、佐藤輝明選手、森下翔太選手も名を連ねており、開幕から無事シーズンをスタートすることとなりそうです。

また現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した濱田太貴選手も一軍スタート。オープン戦では11試合に出場し、打率.185、打点3だったものの、19日のファーム・リーグでは「4番・レフト」で出場し、4安打2打点のアピールを見せていました。

明日27日に敵地で行われる巨人との開幕戦。阪神の先発は村上頌樹投手。対する巨人の先発は、ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手です。

【投手12名】

13 岩崎優

27 伊藤将司

29 郄橋遥人

37 及川雅貴

41 村上頌樹

47 桐敷拓馬

51 早川太貴

54 木下里都

63 石黒佑弥

65 湯浅京己

98 Ｒ．ドリス

99 Ｄ．モレッタ

【捕手4名】

12 坂本誠志郎

17 伏見寅威

68 中川勇斗

85 嶋村麟士朗

【内野手9名】

0 木浪聖也

3 大山悠輔

4 熊谷敬宥

7 中野拓夢

8 佐藤輝明

33 糸原健斗

38 小幡竜平

62 植田海

67 郄寺望夢

【外野手4名】1 森下翔太5 近本光司32 濱田太貴34 岡城快生