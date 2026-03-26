フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳを更新。同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を、２６日の放送をもって卒業した小山内鈴奈アナウンサーの写真を公開した。

生田アナはインスタグラムで「小山内さん めざまし卒業です！４年半、ありがとう！」と感謝の言葉をつづり、番組裏での小山内アナの様子を多数アップ。「ノンストップでの大活躍、間違いなし！！！」と、来月から小山内アナが担当する同局系「ノンストップ！ＮＯＮＳＴＯＰ！」（月〜金曜・午前９時５０分）にも触れた。

この投稿には小山内アナ本人から「生田さん！めざまし、そしてめざどでもありがとうございました これからも優しいお兄ちゃん的存在として頼らせていただきます…！」というコメントが寄せられており、フォロワーからは「小山内アナお疲れ様でした」「小山内さんが卒業だなんてさみしい！」「青森弁で話すのが好きだった」「ノンストップでも頑張って」などの声が寄せられている。

小山内アナは弘前大から２０２１年に同局に入社。同年１０月から４年半にわたり番組に出演していた。