エプソン販売が「エプソンジャパン」へ社名変更、2026年10月から
エプソン販売は、2026年10月1日付で社名を「エプソンジャパン株式会社」に変更すると発表した。3月26日付で開催したエプソン販売株式会社臨時株主総会において決議した。
エプソン販売が掲出したニュースリリース（一部）
今回の社名変更は、3月13日に発表された長期ビジョン「ENGINEERED FUTURE 2035」と中期経営計画 Phase1の実現に向けた取り組み。日本市場におけるユーザーの課題を解決するソリューションカンパニーとしての位置付けを明確にするためという。
新社名は2026年10月1日より順次適用されるが、移行期間中は一部に旧社名が残る場合がある。エプソン販売では、同社の理念である「省・小・精」の技術思想や開発力に加え、地域連携や異業種との共創を通じて培った知見を活かし、成果につながる課題解決策を創出するとしている。
エプソン販売が掲出したニュースリリース（一部）
今回の社名変更は、3月13日に発表された長期ビジョン「ENGINEERED FUTURE 2035」と中期経営計画 Phase1の実現に向けた取り組み。日本市場におけるユーザーの課題を解決するソリューションカンパニーとしての位置付けを明確にするためという。
新社名は2026年10月1日より順次適用されるが、移行期間中は一部に旧社名が残る場合がある。エプソン販売では、同社の理念である「省・小・精」の技術思想や開発力に加え、地域連携や異業種との共創を通じて培った知見を活かし、成果につながる課題解決策を創出するとしている。