岐阜県教育委員会は「2026年度（令和8年度）春の定期人事異動」を発表しました。

【岐阜県 教職員の人事異動2026】小学校・中学校・義務教育学校の教員（郡上市・美濃加茂市・可児市・多治見市・恵那市・中津川市・下呂市・高山市など） 一覧はコチラ

県教委によりますと、この春、異動になったのは4192人（昨年度は4492人）で、内訳は小学校で1915人、中学校で1108人、義務教育学校（小中一貫で教育）で131人、高校で544人、特別支援学校で308人、事務局関係で186人です。

発令は、4月1日付けです。

2026年度の教職員人事異動を画像で掲載しています。

▼事務局 教員系

▼高校・特別支援学校の校長・副校長・教頭など

▼高校・特別支援学校の教員など

▼小学校・中学校・義務教育学校の校長・副校長・教頭など

▼小学校・中学校・義務教育学校の教員（岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・大垣市など）

▼小学校・中学校・義務教育学校の教員（郡上市・美濃加茂市・可児市・多治見市・恵那市・中津川市など）