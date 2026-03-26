浅田舞、美スタイル映えるノースリーブワンピ姿「女神様」「和美人で見惚れた」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が3月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの上品なワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元フィギュア選手「スタイル抜群」和柄のノースリワンピで色気漂う
浅田は「まだ冷たさを残す風の中で、桜がそっと咲きはじめましたね」と、季節の移ろいを感じるコメントとともに食事や愛犬などの写真を複数枚投稿。和の趣を感じる空間の中で、引き締まった肩や腕のラインが際立つ黒いノースリーブのワンピースを着用し、柔らかな笑顔でカメラに目線を向ける、上品で穏やかな姿を公開している。「重なる出来事が、人生の断片をそっと紡いでいく、そんな季節にやさしく包まれながら、春を感じています」と心境を明かしている。
この投稿には「スタイル抜群」「上品で素敵」「印象変わる」「女神様」「和美人で見惚れた」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元フィギュア選手「スタイル抜群」和柄のノースリワンピで色気漂う
◆浅田舞、春感じるノースリーブ姿公開
浅田は「まだ冷たさを残す風の中で、桜がそっと咲きはじめましたね」と、季節の移ろいを感じるコメントとともに食事や愛犬などの写真を複数枚投稿。和の趣を感じる空間の中で、引き締まった肩や腕のラインが際立つ黒いノースリーブのワンピースを着用し、柔らかな笑顔でカメラに目線を向ける、上品で穏やかな姿を公開している。「重なる出来事が、人生の断片をそっと紡いでいく、そんな季節にやさしく包まれながら、春を感じています」と心境を明かしている。
◆浅田舞の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「上品で素敵」「印象変わる」「女神様」「和美人で見惚れた」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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