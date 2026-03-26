天童よしみ、母顔出しの思い出写真公開「そっくり」「笑顔が印象的」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】歌手の天童よしみが3月25日、自身のInstagramを更新。母親との昔の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】71歳ベテラン歌手「笑顔が印象的」母を顔出し
天童は「母と 歩いて来た道 長い道のりを 不平不満を言わず 明るい笑顔で 笑い飛ばしてくれた母」と母親とのこれまでの歩みを振り返り、カメラ目線の母親と並びハニカミ笑顔を浮かべる若かりし頃の自身が写る写真を投稿。「これからだよ よしみ 頑張ろ 母に励まされ 又 母と 歩いてゆきます」といつも母親からの励ましがあったことを明かし「＃旅路」「＃大ヒットの兆し満々」「＃ある夢」「＃果たすため」とハッシュタグを添えてブレイク前の写真であることを明かしている。
この投稿には「素敵な親子関係」「胸に響く」「感動した」「笑顔が印象的」「そっくり」「ずっと応援したい」「絆を感じる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】71歳ベテラン歌手「笑顔が印象的」母を顔出し
◆天童よしみ、母親との歩み振り返る投稿
天童は「母と 歩いて来た道 長い道のりを 不平不満を言わず 明るい笑顔で 笑い飛ばしてくれた母」と母親とのこれまでの歩みを振り返り、カメラ目線の母親と並びハニカミ笑顔を浮かべる若かりし頃の自身が写る写真を投稿。「これからだよ よしみ 頑張ろ 母に励まされ 又 母と 歩いてゆきます」といつも母親からの励ましがあったことを明かし「＃旅路」「＃大ヒットの兆し満々」「＃ある夢」「＃果たすため」とハッシュタグを添えてブレイク前の写真であることを明かしている。
◆天童よしみの投稿に反響
この投稿には「素敵な親子関係」「胸に響く」「感動した」「笑顔が印象的」「そっくり」「ずっと応援したい」「絆を感じる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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