元AKB48メンバー、美脚輝くミニ丈コーデ2種公開「スタイル抜群」「笑顔に癒されます」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが3月25日、自身のInstagramを更新。色白な脚が際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元AKB「スタイル抜群」ミニスカから色白美脚スラリ
佐藤は「ホリNS衣装」とつづり、20日に行われたAKB48のOGメンバーらを中心としたライブイベント「ホリNS歌謡祭2026」のオフショットを複数枚投稿。「1部はブラウンのジャケットスタイル 2部はブラックツイードのセットアップ」とステージ衣装について紹介し、ブラウンのジャケットにチェック柄のセットアップでしゃがんでカメラ目線を送る様子や、色白の脚が際立つブラックツイードのミニ丈セットアップで笑顔の立ち姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「どっちも似合う」「笑顔に癒されます」「とっても可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKB「スタイル抜群」ミニスカから色白美脚スラリ
◆佐藤すみれ、セットアップのライブ衣装公開
佐藤は「ホリNS衣装」とつづり、20日に行われたAKB48のOGメンバーらを中心としたライブイベント「ホリNS歌謡祭2026」のオフショットを複数枚投稿。「1部はブラウンのジャケットスタイル 2部はブラックツイードのセットアップ」とステージ衣装について紹介し、ブラウンのジャケットにチェック柄のセットアップでしゃがんでカメラ目線を送る様子や、色白の脚が際立つブラックツイードのミニ丈セットアップで笑顔の立ち姿を公開している。
◆佐藤すみれの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「どっちも似合う」「笑顔に癒されます」「とっても可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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