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26日午後4時37分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
二戸市　八幡平市　岩手町
矢巾町　軽米町　普代村

□北海道
函館市

□青森県
平内町　八戸市　三沢市
野辺地町　七戸町　東北町
三戸町　五戸町　青森南部町
階上町　むつ市　東通村

■震度1
□岩手県
滝沢市　雫石町　葛巻町
紫波町　九戸村　一戸町
宮古市　久慈市　岩手洋野町
大船渡市　釜石市　花巻市
北上市　遠野市　一関市

□北海道
千歳市　福島町　室蘭市
白老町　厚真町　安平町
むかわ町　新ひだか町　様似町

□青森県
青森市　五所川原市　つがる市
蓬田村　外ヶ浜町　中泊町
十和田市　六戸町　横浜町
六ヶ所村　おいらせ町　田子町
佐井村

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
涌谷町　宮城美里町　石巻市

□秋田県
大館市　鹿角市　北秋田市
小坂町　大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。