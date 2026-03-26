岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
26日午後4時37分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
二戸市 八幡平市 岩手町
矢巾町 軽米町 普代村
函館市
□青森県
平内町 八戸市 三沢市
野辺地町 七戸町 東北町
三戸町 五戸町 青森南部町
階上町 むつ市 東通村
■震度1
□岩手県
滝沢市 雫石町 葛巻町
紫波町 九戸村 一戸町
宮古市 久慈市 岩手洋野町
大船渡市 釜石市 花巻市
北上市 遠野市 一関市
□北海道
千歳市 福島町 室蘭市
白老町 厚真町 安平町
むかわ町 新ひだか町 様似町
□青森県
青森市 五所川原市 つがる市
蓬田村 外ヶ浜町 中泊町
十和田市 六戸町 横浜町
六ヶ所村 おいらせ町 田子町
佐井村
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
涌谷町 宮城美里町 石巻市
□秋田県
大館市 鹿角市 北秋田市
小坂町 大仙市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。