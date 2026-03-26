26日午後4時37分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市

■震度2

□岩手県

二戸市 八幡平市 岩手町

矢巾町 軽米町 普代村





□北海道函館市□青森県平内町 八戸市 三沢市野辺地町 七戸町 東北町三戸町 五戸町 青森南部町階上町 むつ市 東通村

■震度1

□岩手県

滝沢市 雫石町 葛巻町

紫波町 九戸村 一戸町

宮古市 久慈市 岩手洋野町

大船渡市 釜石市 花巻市

北上市 遠野市 一関市



□北海道

千歳市 福島町 室蘭市

白老町 厚真町 安平町

むかわ町 新ひだか町 様似町



□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

蓬田村 外ヶ浜町 中泊町

十和田市 六戸町 横浜町

六ヶ所村 おいらせ町 田子町

佐井村



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

涌谷町 宮城美里町 石巻市



□秋田県

大館市 鹿角市 北秋田市

小坂町 大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。