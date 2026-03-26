シュガーバターの木×シャインマスカットの夏限定♡爽やかショコラサンド登場

毎年楽しみにしている人も多い「シュガーバターの木」の季節限定フレーバーに、今夏は大人気フルーツ“シャインマスカット”が登場♡みずみずしさとミルキーな甘さを組み合わせた贅沢な味わいは、暑い季節にぴったりの爽やかスイーツ。2026年4月上旬頃より全国で販売される注目の新作を、さっそくチェックしてみましょう♪

夏限定の爽やかショコラサンド

「シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ」は、人気のホワイトショコラに国産シャインマスカットのフレッシュな風味を合わせた夏限定スイーツ。

ひと口頬張ると、みずみずしい果実感とミルキーな甘さが広がり、まるでデザートのような贅沢な味わいに。暑い日でもさっぱりと楽しめるのが魅力です。

チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

香ばしいシリアル生地が決め手

5種の素材を使った特製シリアル生地にも、国産シャインマスカットを使用。ザクッとした食感とともに芳醇な香りが広がり、ひとつで満足感のある仕上がりです。

開けた瞬間からふわっと香るフルーティーな香りが、気分まで明るくしてくれます♪

販売情報＆価格をチェック

シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ



価格：7個入 756円／10個入 1,030円

全国のシュガーバターの木各店で販売されるほか、オンラインショップでも順次受付スタート。※発売日は前後する可能性がございます

発売日：2026年4月上旬頃～9月30日(水)頃

※店舗によりお取り扱いの入数が異なります

※販売店は予告なく変更する場合がございます

※表示の価格は参考小売価格です

夏のご褒美スイーツにぴったり♡

爽やかなシャインマスカットの風味と、コクのあるホワイトショコラが絶妙にマッチした夏限定サンド。おうち時間のおやつやちょっとした手土産にもぴったりな一品です。

冷たい紅茶と合わせて、ほっとひと息つく贅沢な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡季節限定だからこそ、見逃さずにチェックしてみてくださいね。