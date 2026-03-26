タレントのアレクサンダーさんが3月22日、自身の公式ブログを更新。

妻で元AKB48の川崎希さんと車に乗っていたところ、あおり運転などの迷惑行為を受けたことを明かしました。



【写真を見る】【 アレクサンダー 】 「なめられる？」 小型車で移動中「あおり運転」被害に困惑 普段はベンツ・ポルシェ所有も 「自分より小さいのみると、、、そんな事したくなるのかな？」





アレクサンダーさんは「なめられる？」と題したブログを投稿。



妻の川崎希さんの母親が所有する、小さな2人乗り車（ミニクーパーのような可愛い車、と表現）に乗って移動していた際、「煽られるわ すごい勢いで幅寄せされるわ 道中々いれてもらえないわ、、、」といったトラブルが相次いだといいます。







アレクサンダーさんは「そんなもんかな？ 東京だけかな？」と戸惑いつつ、「自分より小さいのみると、、、そんな事したくなるのかな？」と、小型車であることが一因ではないかと推察しています。







そして「たくよ 中に乗ってるのは イケオジと 若作りのんちゃんだぞ」と、ユーモアを交えながら締めくくっています。







川崎さんは、昨年、夫婦でベンツの「ゲレンデ」やポルシェの「カイエン」を所有していることをSNSで明かしていましたが、今回は義母の小型車に乗車していたとのこと。

普段の愛車（大型SUV）との“周囲の反応の差”に、改めて驚きを感じたようです。



【担当：芸能情報ステーション】