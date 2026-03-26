レコチョクは、子会社であるエッグスの「プラットフォーム事業（Eggs メディア、GIGGS）」および「エージェント事業」を、3月31日付で東急に譲渡することを発表した。

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レコチョクは3月24日開催の取締役会において本譲渡を決議した。エッグスはインディーズアーティストの活動を多角的に支援する事業を展開してきた企業で、レコチョクの子会社にあたる。

今回譲渡されるのは、音楽プラットフォーム「Eggs メディア」およびライブイベント関連の「GIGGS」を含むプラットフォーム事業と、エージェント事業の2事業。一方、ディストリビューション事業「Eggs Pass」については、2月26日に発表済みの吸収合併計画に基づき、4月1日付でエッグスを吸収合併したうえで、レコチョクが主体となって事業運営を継続する。

譲渡先として東急が選ばれた背景について、レコチョクは「インディーズアーティストの支援を通して音楽文化の発展に寄与する」という理念を両社が共有していることに加え、東急が提供するリアルな場でのライブパフォーマンスや宣伝プロモーション、ファンとの交流機会づくりと高い相互補完関係にあると判断したためとしている。

なお、4月1日以降も「プラットフォーム事業」および「エージェント事業」の実務運営は、東急からの委託を受けてレコチョク内に新設する事業部が担い、現在の担当者が引き続き対応する予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）