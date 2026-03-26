Maverick Momが、インディーズラストとなる配信シングル「孤独に解く」を4月1日に配信リリースする。

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今作のアレンジは、Maverick Momのメンバーが「最も影響を受けた」と公言する川谷絵音が担当。バンドとしてアレンジャーを迎えるのは今作が初となるが、音楽性の礎になっている川谷との共作によりさらなる進化を遂げたいというメンバーからの熱いラブコールで今回の初タッグが実現した。これまでのMaverick Momとは一線を画す、新境地の一曲となっている。また、同楽曲は3月3日に開催したSHIBUYA PLEASURE PLEASUREでのワンマンライブのアンコールでも披露されていた。

今作の作詞作曲はON（Dr）が担当。暗闇の中で自分なりの解を求めて自問自答を繰り返す心情を描いたダンサブルなロックチューンとなっている。楽曲のテーマはタイトルにも含まれている“孤独”で、不安や恐怖に人は苦しみながらも、孤独に打ち勝った時に人は成長でき、日常の小さな出来事から希望を見出す様を描く。バンドのSNSアカウントでは、楽曲の冒頭が公開されている。

本日からPre-add／Pre-saveキャンペーンがスタートしており、登録者にはここでしか手に入らない待ち受け画像が配布される。また、5月13日には「孤独に解く」も収録されるメジャーデビュー1stフルアルバム『Travessia』をリリース予定だ。

なおMaverick Momは、同アルバムを提げた初の全国ツアー『Maverick Mom ONEMAN TOUR 「TRAVESSIA」』を5月から開催。詳細はバンド公式HPやSNSへ。

（文＝リアルサウンド編集部）