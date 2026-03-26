「きのこの山」パッケージに描かれた家が持てる！ バーチャル空間に具現化した「あの家」分譲販売へ
明治は、バーチャル空間に具現化した、人気菓子「きのこの山」のパッケージ内に描かれた「あの家」を、3月31日（火）から、500邸限定で先着順に分譲販売する。
【写真】「あの家」を現代版にアップデート！ バーチャル空間上の分譲地
■「きのこの山」がバーチャル空間に！
今回分譲販売されるのは、「きのこの山」のパッケージの中だけに存在していた「あの家」を、「もしも、きのこの山が実在したら？」という発想のもと、現代のテクノロジーと表現手法を用いて再構築したバーチャル空間上の分譲地。
まるで本当に存在しているかのような細やかな設定を施し、「区画番号」「間取り」「カードキー」「権利証書」など、いくつかの“証”を用意。ひとつひとつのディテールに徹底してこだわり、「きのこの山」らしい本気で作り込んだ遊び心に満ちた企画となっている。
購入者は、カードキーをスマートフォンにかざすことでバーチャル空間に入ることができ、実際に「きのこの山」を散策したり、購入した「あの家」でサウナに入ったり、ベッドで休憩したり、プライベートプールに入ったりして過ごすことが可能。また、自分の「あの家」に友達を招待することができ、そこで会話をするなどの交流ができるほか、スイート限定で部屋をカスタマイズすることもできる。
全3種類のグレードを用意しており、スーペリアが、1万円（税込）で限定350戸、エグゼクティブは、5万円（税込）で限定120戸、スイートは、15万円（税込）で限定30戸となり、グレードに応じてカードキーやキーホルダーなどの購入特典が付いてくる。
バーチャル空間上の分譲地は基本的に購入者かその招待者以外は入場できないが、エリア限定で5月上旬頃に一般公開予定。また、バーチャル空間上の分譲地の利用期間は、2029年3月10日（土）までとなっている。
【写真】「あの家」を現代版にアップデート！ バーチャル空間上の分譲地
■「きのこの山」がバーチャル空間に！
今回分譲販売されるのは、「きのこの山」のパッケージの中だけに存在していた「あの家」を、「もしも、きのこの山が実在したら？」という発想のもと、現代のテクノロジーと表現手法を用いて再構築したバーチャル空間上の分譲地。
購入者は、カードキーをスマートフォンにかざすことでバーチャル空間に入ることができ、実際に「きのこの山」を散策したり、購入した「あの家」でサウナに入ったり、ベッドで休憩したり、プライベートプールに入ったりして過ごすことが可能。また、自分の「あの家」に友達を招待することができ、そこで会話をするなどの交流ができるほか、スイート限定で部屋をカスタマイズすることもできる。
全3種類のグレードを用意しており、スーペリアが、1万円（税込）で限定350戸、エグゼクティブは、5万円（税込）で限定120戸、スイートは、15万円（税込）で限定30戸となり、グレードに応じてカードキーやキーホルダーなどの購入特典が付いてくる。
バーチャル空間上の分譲地は基本的に購入者かその招待者以外は入場できないが、エリア限定で5月上旬頃に一般公開予定。また、バーチャル空間上の分譲地の利用期間は、2029年3月10日（土）までとなっている。