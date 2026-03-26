「スゴいなぁー」「カッコイイ」まさかの“ゴジラ”とコラボ…海外クラブの異色すぎる新ユニに驚きの声「遊び心」「え！コレほしい！」
シンガポール１部のアルビレックス新潟シンガポールが発表した“異色コラボ”が、反響を呼んでいる。
クラブは３月25日、日本を代表する世界的キャラクターであるゴジラとのコラボレーションを実施すると発表。2025-26シーズンのユニホームに、ゴジラのロゴを大胆にあしらった特別仕様の限定モデルを展開する。
オレンジを基調としたクラブカラーのボディに、圧倒的な存在感を放つゴジラロゴを配置。まるで怪獣がピッチに“降臨”したかのようなインパクトあるデザインとなっており、シーズン終盤の公式戦でトップチームが実際に着用する予定だ。
日本とシンガポールをつなぐクラブとして、新たな価値創出に挑む今回の試み。サッカーの枠を超えたエンターテインメント性の高い取り組みとなっている。
この発表にSNS上では、「スゴいなぁー」「え！コレほしい！」「カッコイイ」「かわいい」「和とGODZILLA遊び心…！」「シンガポールサッカーは自由だ」「やべー」といった声が上がり、話題を集めている。
新潟Sは６度のリーグ優勝を誇るシンガポールの強豪。同国のサッカーレベル向上を目ざし、2004年にシンガポールプロサッカーリーグ「Sリーグ」に参入。23年までは日本人選手を中心に戦うも、翌年からはシンガポール人選手主体のチームとして活動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】衝撃の組み合わせ！ 新潟Sの“ゴジラユニ”
クラブは３月25日、日本を代表する世界的キャラクターであるゴジラとのコラボレーションを実施すると発表。2025-26シーズンのユニホームに、ゴジラのロゴを大胆にあしらった特別仕様の限定モデルを展開する。
オレンジを基調としたクラブカラーのボディに、圧倒的な存在感を放つゴジラロゴを配置。まるで怪獣がピッチに“降臨”したかのようなインパクトあるデザインとなっており、シーズン終盤の公式戦でトップチームが実際に着用する予定だ。
この発表にSNS上では、「スゴいなぁー」「え！コレほしい！」「カッコイイ」「かわいい」「和とGODZILLA遊び心…！」「シンガポールサッカーは自由だ」「やべー」といった声が上がり、話題を集めている。
新潟Sは６度のリーグ優勝を誇るシンガポールの強豪。同国のサッカーレベル向上を目ざし、2004年にシンガポールプロサッカーリーグ「Sリーグ」に参入。23年までは日本人選手を中心に戦うも、翌年からはシンガポール人選手主体のチームとして活動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】衝撃の組み合わせ！ 新潟Sの“ゴジラユニ”