「期待がかかっているのは明らかにイタリアだ」“上昇気流”の69位が目ざす、強豪の12年ぶりW杯帰還阻止。57位差を跳ね返せるか
イタリアを３大会連続のワールドカップ（W杯）予選敗退、12年ぶりの帰還阻止に追い込むべく、欧州プレーオフAの準決勝で立ちはだかるのが、北アイルランドだ。
FIFAランキングはイタリアの12位に対し、69位。タレント力を考えても、世間の下馬評は相手に大きく傾くなか、40年ぶりのW杯出場に向けて、持てる力を最大限発揮する。
英公共放送『BBC』によれば、イタリア・ベルガモでの決戦を前日にした３月25日、北アイルランドを率いるマイケル・オニール監督は「我々にとって重要なのは、何が懸かっているかなど考えずに、ただ試合に臨むことだ」と強い覚悟を示した。
「期待がかかっているのは明らかに開催国であり、強豪国のイタリアだ。我々は、相手選手たちの名声に怯えてはならないし、そうはならないと思う。私たちにはキャリアが上昇気流に乗っている若手がたくさんおり、明日の夜はその過程の一歩に過ぎない」
敵将のジェンナーロ・ガットゥーゾは、「背負っている責任の重さから、これは私の監督キャリアにおいて最も重要な試合となるだろう」と表現した。世界中が注目する大一番は、どんな結果になるだろうか。
なお、欧州プレーオフAの準決勝、もう１カードはウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナで、決勝は３月31日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
FIFAランキングはイタリアの12位に対し、69位。タレント力を考えても、世間の下馬評は相手に大きく傾くなか、40年ぶりのW杯出場に向けて、持てる力を最大限発揮する。
英公共放送『BBC』によれば、イタリア・ベルガモでの決戦を前日にした３月25日、北アイルランドを率いるマイケル・オニール監督は「我々にとって重要なのは、何が懸かっているかなど考えずに、ただ試合に臨むことだ」と強い覚悟を示した。
敵将のジェンナーロ・ガットゥーゾは、「背負っている責任の重さから、これは私の監督キャリアにおいて最も重要な試合となるだろう」と表現した。世界中が注目する大一番は、どんな結果になるだろうか。
なお、欧州プレーオフAの準決勝、もう１カードはウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナで、決勝は３月31日に行なわれる。
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