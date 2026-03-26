「期待がかかっているのは明らかにイタリアだ」“上昇気流”の69位が目ざす、強豪の12年ぶりW杯帰還阻止。57位差を跳ね返せるか

「期待がかかっているのは明らかにイタリアだ」“上昇気流”の69位が目ざす、強豪の12年ぶりW杯帰還阻止。57位差を跳ね返せるか