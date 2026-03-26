夏菜、“こなれ感”あふれる私服を披露 こだわり解説の一方で“撮影場所が気になる”と話題「ご自宅ですか？スゲ〜」
俳優の夏菜（36）が24日、自身のインスタグラムを更新し、こだわりの私服コーディネートを披露。撮影している場所にも 注目が集まっている。
【動画】「ご自宅ですか？スゲ〜」注目が集まる“場所”で私服のこだわり解説する夏菜
投稿では「リラックスしたフーディーは心地よいけれど、そのまま着ると上半身のボリューム感が気になるときも。そんな日は、あえてマニッシュな黒のジャケットをバサッと重ねて、縦のラインを意識しています」とコメント。フーディーにジャケットを合わせた、大人カジュアルなスタイリングを紹介した。
さらに「肉感を拾わず、少し辛口な空気をまとうことで、大人の抜け感が生まれる気がして」と着こなしのポイントも解説。シンプルながら洗練されたコーディネートで、スタイルの良さが際立つ動画となっている。
また、室内で撮影された映像にも注目が集まり、大きなガラス扉が印象的な、広々とした落ち着いた雰囲気の空間にも関心が寄せられた。
この投稿に対し、ファンからは「可愛すぎるよ」「カッコよ！」「めっちゃ魅力的」「スタイルいいし、キレイだし、カッコイイです」「こういうスタイリング好きです！」「ご自宅ですか？スゲ〜」などの声が寄せられている。
【動画】「ご自宅ですか？スゲ〜」注目が集まる“場所”で私服のこだわり解説する夏菜
投稿では「リラックスしたフーディーは心地よいけれど、そのまま着ると上半身のボリューム感が気になるときも。そんな日は、あえてマニッシュな黒のジャケットをバサッと重ねて、縦のラインを意識しています」とコメント。フーディーにジャケットを合わせた、大人カジュアルなスタイリングを紹介した。
また、室内で撮影された映像にも注目が集まり、大きなガラス扉が印象的な、広々とした落ち着いた雰囲気の空間にも関心が寄せられた。
この投稿に対し、ファンからは「可愛すぎるよ」「カッコよ！」「めっちゃ魅力的」「スタイルいいし、キレイだし、カッコイイです」「こういうスタイリング好きです！」「ご自宅ですか？スゲ〜」などの声が寄せられている。