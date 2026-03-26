「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）

大阪桐蔭が競り合いを制して、センバツでは２０２４年以来の８強入りを決めた。甲子園通算８０勝目で、西谷監督は歴代単独トップの記録を伸ばす甲子園７２勝目。

大阪桐蔭と三重との試合は１４年夏の決勝（４−３で大阪桐蔭の勝利）、１８年春の準決勝（延長１２回３−２で大阪桐蔭の勝利）と激戦ばかりだけに、試合後、西谷監督は「三重高校さんとやらせてもらうといつもこんなふうになりますので。いい勉強になった試合だと思います」としながら「本当はうまく突き放して勝たないといけなかった試合でしたけど、まだまだ力不足でしたので後半ちょっと厳しくなった、苦しいところでいかに粘れるか、また逆にそういうところで攻撃できるか。力の差はまったくありませんので、ただそれだけの差が出ただけだと思います」と振り返った。

４回までに５点を奪ったが、５回以降は無得点が続き、８回に追いつかれてタイブレークに持ち込まれた。「もうちょっと守りからリズムを作りたかったが、なかなかうまくいかないのがまだ春のチームだなと」と指摘。一方でリリーフ登板した石原、小川については「今日は継投というとこで、石原、小川と状態は悪くなかったのでうずうずしていたと思う。こうして投げることで勉強できたと思う。苦しい状況の中から出ましたけど、しっかり投げたと思います」と評価した。

２７日の準々決勝では英明（香川）と対戦。「勝てましたので、明日できることによろこびを感じている。しっかり準備したい」と見据えた。