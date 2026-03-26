右座骨部の故障のため、故障班でリハビリを行っている巨人の高梨雄平投手（３３）が２６日、ジャイアンツ球場で行われた３軍、故障班の全体練習に参加。故障後２度目のライブＢＰに登板し、打者６人に対して安打性２本だった。

２２日に行ったライブＢＰでは打者４人に対し１安打１四球。「（一度目は）痛めた患部を動かせていないところがあった。投げ終わったときの軸足に、体重がしっかり乗り切るようなトレーニングもできていなかった。ブルペンでは『いけるかな』と思っても、実際にバッターが立ったら全然」。その後はＭＲＩで炎症がないことを確認し、患部付近のトレーニングを再開。「今日は体重が乗る感じも良かったので、やっとスタートラインに立てた」と汗を拭った。

今後はもう一度ライブＢＰに登板して状態を確認し、実戦に復帰する予定。３軍は３１日に立正大戦（ジャイアンツ球場）、４月４日に航空自衛隊千歳戦（同）が予定されており、早ければ復帰の可能性がある。「いい方向に進んでいるので、あとは『この状態でいける』というところまで持っていければ」。通算４４９登板と経験豊富な左腕が、復帰へ着々と準備を進める。