１１日に船橋競馬場で行われた「ダイオライト記念」（Ｊｐｎ３）で兵庫所属馬としては９頭目となるダートグレード競走の勝ち馬となったオディロン（牡７歳、園田・森沢友貴厩舎所属、父キタサンブラック）の優勝報告会が２６日、園田競馬場で行われた。

森沢調教師、吉村智洋騎手らが登壇し「私とオーナーのロマンを優先し、より強い相手と戦うことにしたが、その初戦で勝つとは思わなかった」と指揮官は感激しきり。レース後のダメージも少なく、リフレッシュ休養を挟んで名古屋グランプリ（５月４日・名古屋）で連覇を狙う。

◆オディロン 父キタサンブラック、母パラフレーズ（父ピヴォタル）。園田・森沢友貴厩舎所属の牡７歳。馬主は橋元勇氣氏。２０２１年７月にＪＲＡでデビュー。１９戦４勝の成績を残し２４年１２月に兵庫へ移籍。翌年の白鷺賞（姫路）、園田金盃（園田）と古馬の最高峰レースを勝ち、兵庫の古馬中距離界の頂点に立つと、年末の高知県知事賞（高知）も制した。ダートグレード競走初挑戦となったダイオライト記念も制して、通算成績は２６戦９勝。総獲得賞金は１億９１７８万２０００円。