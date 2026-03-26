巨人の阿部慎之助監督（４７）が２６日、東京ドームで阪神の藤川監督と開幕戦の前日共同記者会見に出席した。

２７日、本拠地で伝統の一戦で今季がスタートする。

「いよいよ始まるなという心境です。チームとして準備はしっかりとしてきました。あとは結果を出すのみだと思っています。シーズン長いですけど、一戦一戦、ファンの人たちに喜んでもらえるように戦っていきたいなと思ってます」とベストを尽くすと誓った。

開幕投手はドラフト１位の竹丸和幸投手に託す。球団では城之内邦雄以来６４年ぶりの新人開幕投手。

「ずっと彼も素晴らしい準備をしてくれましたし、ルーキーですので特別なことは期待していません。思い切って腕を振っていってほしい。それだけです」と背中を押した。

阪神の印象と注意する選手については「タイガースは投打のバランスがしっかりしているチームだなと思いますし、戦って感じるのは選手個々が自分の役割をしっかり分かっている。ゲーム運びもうまい、そういう印象を持っている素晴らしいチームだなと思ってます。注意する選手はね、たくさんいすぎてこの場では控えさせてもらいます」と個人名は挙げなかった。

「とにかくチームとしてタイガースに胸を借りるつもりで。若い選手もいますし、思い切りぶつかっていこうと。それだけを考えます」。準備は整った。