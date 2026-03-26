あす27日（金）から「甲突川河畔の花見」でBBQが可能に！

鹿児島地方気象台の「桜の標本木」の開花発表はまだですが、あす27日（金）からは甲突川河畔の花見では、バーベキュー（BBQ）ができるようになります。

公共の場所のため、ルールとマナーを守って楽しみましょう。

【甲突川河畔の花見】27日（金）～4月12日（日）

・場所取りは当日のみ

・午後10時以降の花見（宴会）は禁止

・炭火は使用可能（バーベキューが認められた場所）

・ごみ・消し炭は自分で持ち帰る

【甲突川河畔】バーベキューができるエリア はどこ？

バーべキューや焼肉ができるのは〈高見橋〉～〈天保山橋〉の間で〈消し炭〉は必ず持ち帰りましょう。

屋台とキッチンカーの出店場所は、武之橋の右岸です。（常時出店しているわけではありません）

【甲突川河畔のサクラ】開花状況

きょう26日（木）昼の調査です。

比較的〈桜〉が咲いていたのは武之橋下流の「松方正義像」付近で、散り始めたものもありました。また「戦災復興記念碑」～「維新ふるさと館」付近と、「武之橋」付近は【咲き始め】です。武之橋からさらに下流の「天保山橋」付近にある、ソメイヨシノに似た品種のジンダイアケボノ（神代曙）は２分咲きとなっています。

開花状況は、去年（2025年）に比べ遅いようです。

26日（木）の「県内のサクラの状況」です。

霧島神話の里公園は、満開間近の「8分咲き」となっています。

伊佐市の忠元公園は、きのうの「5分咲き」から「7分咲き」へと一気に進みました。

MBCでは（月）～（金）にHPで『県内のサクラ状況』『甲突川沿いのサクラの状況』を公開しています。

最新の《県内のサクラの状況》と《甲突川沿いのサクラの情報》は、こちらをご覧ください。

去年（2025年）の様子（MBCニューズナウより）

2025年4月4日（金）放送の様子です。朝から場所取りのブルーシートが見られ、歓迎会を兼ねた花見で、盛り上がりました。

番組スタートの午後6時15分時点では、気温は15.5度でしたが、午後6時47分には13度台まで下がってきて寒くなってきたため、亀田気象予報士はジャンパーを着ています。

夜のお花見では、服装にも気を付けましょう。

おととし（2024年）の様子（MBC情報カメラより）

ＭＢＣ情報カメラがとらえた、2024年の様子です。

お天気情報の時間には、花見会場からドンピシャで『手を振って』いただきました。

【お花見の計画を立てよう】気になる天気は？ 日曜日は下り坂

「週間予報」では、27日（金）と28日（土）は晴れの予報ですが、そのあと天気の傾向がガラリと変わり、29日（日）以降、雨の日が続きそうです。

「菜種梅雨」で、お花見にとっては悩ましい天気です。

【日曜日はいつから雨？】メッシュ予報で詳しく

27日（金）～29日（日）の天気予報をメッシュ予報で掲載しています。

27日（金）28日（土）は好天に恵まれ、日中は汗ばむ陽気で、お花見では半袖でも過ごせそうです。

29日（日）は下り坂に向かい、夜には、種子島屋久島地方より南の地域で「雨」のが予想されています。県本土でも夜遅くには「雨」が降り出す可能性があるため、29日（日）の夜桜見物は注意しましょう。

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