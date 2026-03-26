鹿児島市のシェラトン鹿児島のシェフがフランス料理の大会で優勝したのを記念して、ジビエを使った限定コース料理が提供されることになりました。

県産の鹿肉を使ったメインディッシュが印象的なこちらのコース料理。

作ったのは、シェラトン鹿児島のレストラン「FLYING HOG GRILL」で来月から料理長を務める霧島市出身の池之上哲平さんです。

池之上さんは、去年11月に開かれたフランス料理の若手シェフが競う大会で優勝。来年1月、パリで開かれる世界大会に出場することになりました。

その池之上さんが考えたメニュー、「鹿肉のメインディッシュ」を加えたコース料理が来月1日から提供されるのを前に、メディアへ披露されました。

（レポーター）「私のこぶしにも負けないくらいの大きさの鹿肉いただきます、柔らかい、ジビエの概念が変わる」

（FLYING HOG GRILL 池之上哲平さん）「自分の知識を最大限に使って仕上げている。鹿児島でとれたのものを鹿児島で消費する地産地消が一番じゃないかと、（鹿児島の食を）盛り上げていけたらいい」

池ノ上さんが考案した限定コースは来月1日から5月31日まで、シェラトン鹿児島で提供されます。

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