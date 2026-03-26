メインシナリオ・・・23日に1.3479ドルで上値を抑えられ、10日の高値1.3483ドルを上抜くことに失敗したあと、軟化している。13日の安値1.3219ドルから23日の高値1.3479ドルまでの上げに対する半値押しの1.3349ドルを下抜き、61.8％押しの1.3318ドルも割り込めば、23日の安値1.3257ドルや19日の安値1.3246ドル、13日の安値1.3219ドルが下値の目標になる。13日の安値1.3219ドルを維持できないようなら、昨年12月2日の安値1.3180ドルを試す可能性がある。



サブシナリオ・・・一方、23日の高値1.3479ドルや10日の高値1.3483ドルを上抜き、1.3500ドルの節目も上抜けば、2月26日の高値1.3575ドルや一目均衡表の雲の下限の1.3582ドル、雲の上限の1.3586ドルがターゲットになる。



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