村上宗隆 「結果で証明しないと。162試合戦うための準備はできている」 メジャー開幕に向けて闘志燃やす



村上宗隆（c）SANKEI

＜03月25日(日本時間26日) ウィスコンシン州ミルウォーキー ＠アメリカン・ファミリー・フィールド＞

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、メジャー開幕を翌日に控え、敵地アメリカン・ファミリー・フィールドで最終調整を行った。

野手陣が続々とグラウンドに姿を見せる中、村上も合流。全体ミーティングの後、アップとキャッチボールをこなし、一塁の守備位置でノックを受けた。

打撃練習では、翌日のブルワーズ先発ミジオロウスキー投手を想定し、前方からコーチが投げ込む形式で調整。鋭い打球を連発し、柵越え5本を放つなど状態の良さを示した。

練習後の囲み取材で村上は「すごいワクワクしている気持ちと、いよいよ始まるなという両方の気持ちがあります」と率直な心境を語った。

今季は日本人野手としての挑戦にもなる。「日本人野手が結果を残せていないという状況もある」と現状を受け止めた上で、「自分と岡本（和真）さんが、内野手として活躍することで評価を上げれるように。あとは自分の実力をしっかり証明したい」と強い決意を口に。

開幕戦では一塁での出場が見込まれ、打順は6番での出場予定となっている。

村上宗隆 囲みコメント

ーー開幕戦まで24時間を切った心境は？

すごいワクワクしている気持ちと、いよいよ始まるなという両方の気持ちがあります。

ーー緊張はある？

今はまだそんなにしていないです。

ーーWBCやスプリングトレーニングを経て、開幕への準備は？

試合勘というか、こっちのスピード感を取り戻せたと思います。 WBCもあって集中したゲームをやってきたので、同じような気持ちで明日迎えられるように頑張りたいです。

ーー現状は一塁手での出場だが、心境は？

チームのためになれるように、全力を尽くしたいです。

ーー6番での出場について

チームのためになれるように、チームの勝ちに貢献できるように、しっかり自分の役割をしていきたいなと思います。

ーー開幕戦の先発投手への印象

球がすごく速いのは知っています。

身長も大きいし、開幕戦に投げてくる投手なので良いのは分かっていますけど、自分のスイングをできればなと思います。

ーーチームメイトとの関係性は？

しっかりコミュニケーションを取ってくれていますし、自分の英語も聞いてくれる。

まだこれからですが、いい関係を築けていると思います。

ーー明日の雰囲気のイメージは？

分からないです。

明日来て、その雰囲気を楽しみたいです。

ーーコルソン選手(モンゴメリー)に訪ねたところ、WBCから帰ってきた後にかなり英語が上達していると言っていたが？

自分ではそうは思わないですけど、もっと上達できるように頑張りたいです。

コルソンは「は？」って言ってくるんで、それを言わせないように頑張りたいです。

ーーゲームスピードへの対応は？

ピッチクロックだったりとか、タイム1回だったりとか、そのルールがある以上はしっかり自分の中でも割り切ってできています。

これからもそれを続けて、もうちょっとこうやったら余裕ができるなとか、試行錯誤していけたらいいと思います。

ーーどれぐらい施設のプロジェクトを活用するか？

本当のピッチャーと、ゲーム感覚と、ちょっと違う部分はあるんですけど、タイミングを取るっていう部分ではすごく大切だと思うので。

試合がある時、ホームゲームだったりとかプロジェクターがあるときは、目慣らしというか、タイミングを合わせる練習はしたいなと思います。

ーー米国のファンやライアン打撃コーチ含めて、コンタクトにミート力も評価を受けてると思うが、その部分については？

まだシーズンが始まっていないので、結果で証明しないといけない。

足りない部分も多いので、常に上達できるよう頑張りたいです。

ーー開幕を迎える実感は？

あまりまだ実感はないです。

今年もWBCありましたし、そこでの緊張感だったりっていうのは一回経験しているので、ある程度すんなり入りやすいというか、自分の中で一回出力もちゃんと出し切っていますし、体のコンディション的にも悪くない。

明日また迎えて、その時の心境でやっていきたいなと思います。

ーー現在のコンディションは？

しっかり整っています。

162試合戦うための準備はできているので、試合で発揮したいです。

ーーメジャーで証明したいことは？

日本人野手というところで、中々結果が出ていないっていうのは日本の状況ではあると思うんですけど。

その中で僕と岡本さんが、両コーナー守ったりして内野手として活躍することで、また今後日本からアメリカに来る人たちだったりとか、そういう人たちの評価を上げれるようにじゃないですけど。

あと、自分の実力をしっかり証明できるようにやっていきたいなと思います。

ーー2月にアメリカに来て、WBCを経てと、なかなかプロ野球人生としてはないキャンプだったと思うが、どうだった？

日本で、初めて高校から入った時のキャンプインと一緒です。右も左もわからずこうやって来て、ある程度こう分かってくるっていうところでは。

その第一歩のシーズンだったかなと思いますし、こういう新しい経験がすごく自分にも刺激になって、成長させてくれると思うので。

すごくいいキャンプが送れたと思います。

ーー開幕球場の印象は？

スクリーンが大きくて、日本ではあまり見ない球場ですけど、（WBCで）ローンデポ・パークでも試合もしましたし。

ある程度こっちの球場の雰囲気とかそういったところには、3年前とかWBCで初めてローンデポでやった時よりかはすんなり入れるので、それぐらいの印象ですかね。

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