MBSラジオ「春の改編」発表 『ヤンタン』に「関西若手漫才師の総大将」登場…M-1ファイナリスト・豪快キャプテン【曜日一覧】
MBSラジオは26日、春の改編について発表した。伝統の『MBSヤングタウン』（月〜日 後10：00）の月曜日は、お笑いコンビ・豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）が登場する。
新コーナーを担当 色違いのオーバーオール姿の豪快キャプテン
『MBSヤングタウン』は、ヤンタンの愛称で親しまれ、関西を代表するラジオ番組。月曜のカベポスターが卒業し、新たに豪快キャプテンが『MBSヤングタウンNEXT』から昇格する。
豪快キャプテンは『M-1グランプリ2025』ファイナリストで、MBSラジオは「関西若手漫才師の総大将」と紹介する。
べーやんは「歴史あるヤングタウンの仲間入りさせて頂きました！とても光栄です！ヤンタン第一回が始まった10月2日は僕の誕生日でもあります！同じ誕生日同士頑張ります！」、ギャンゴリは「めちゃくちゃびっくりしてますし緊張もしてますが、ゆっくり皆さんに分かりやすく喋れるように頑張りますので温かい目で見守ってください！」とコメントを寄せた。
■『MBSヤングタウン』パーソナリティー（2026年4月改編）
月曜：豪快キャプテン
火曜：オーイシマサヨシ
水曜：Aぇ! group
木曜：Aマッソ
金曜：伊原六花
土曜：明石家さんま
日曜：笑福亭鶴瓶
新コーナーを担当 色違いのオーバーオール姿の豪快キャプテン
『MBSヤングタウン』は、ヤンタンの愛称で親しまれ、関西を代表するラジオ番組。月曜のカベポスターが卒業し、新たに豪快キャプテンが『MBSヤングタウンNEXT』から昇格する。
豪快キャプテンは『M-1グランプリ2025』ファイナリストで、MBSラジオは「関西若手漫才師の総大将」と紹介する。
■『MBSヤングタウン』パーソナリティー（2026年4月改編）
月曜：豪快キャプテン
火曜：オーイシマサヨシ
水曜：Aぇ! group
木曜：Aマッソ
金曜：伊原六花
土曜：明石家さんま
日曜：笑福亭鶴瓶