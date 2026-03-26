ヨネスケこと、落語家の桂米助（77）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。再婚のきっかけを話した。

ヨネスケは一昨年、20歳年下の陽子夫人と再婚した。前妻と離婚後に10年ほど1人暮らしが続き、さらにコロナ禍で寄席も開けなくなった時期、精神的に落ち込んでいたという。新宿2丁目のなじみの飲食店に行くと、スタッフに「『目がおかしい、行った方がいいよ病院に』って」と、医師から診察を受けるように言われた。

精神科医の診察を受けると、医師から「軽いうつ」と診断をされた。さらに「『これを作りなさい』って」と医師が小指を立て、女性と交際するようにすすめられた。

これまで2丁目の店に女性を連れて行くと、スタッフが「『あの女性はやめた方がいいよ』って、みんなが言う」と明かした。ただ、そのころ食事をするなど会う機会を重ねていた陽子夫人を連れて行くと「『この人がいいわよ、この人と一緒になるように頑張りなさい』って言われたんです」。

ヨネスケは「女性を連れて行く時は゛2丁目゛が。『これはいい』、『やめておいた方がいい』って全部やってくれる。僕は（夫人と）絶対に一緒にならなきゃいけないなと思った」と話した。