【さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記】 3月26日 発売 価格：1,500円

【拡大画像へ】

KADOKAWAは、コミックエッセイ「さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記」を3月26日に発売した。価格は1,500円。

本作は、リアルな子育ての日々を描いたコミックエッセイ作品「令和妊婦 孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！」や「正しいお母さんってなんですか!?」が共感を呼び、ペアレンティングアワード2025を受賞した真船佳奈氏による、「困らない程度にちゃんとした暮らし」を実現するまでの奮闘を描いたコミックエッセイ。

子供が生まれ、お金の不安を感じて相談したFPに「計算上、真船家は生涯で1億3000万円の負債を抱えます」と言われたことをきっかけに、マイホームの購入、お金の見直し、家の片付け、さらには料理や洋服選びまで、暮らしの中の困りごと一つひとつに向き合い、解決していった実体験を漫画化している。

巻中には、お金、片付け、料理についてそれぞれのスペシャリストに取材したコラムも掲載。忙しい毎日を送る子育て世代はもちろん、片付けやお金のことに苦手意識がある人にも役立つライフハックがたっぷり盛り込まれている。

構成

第1章 気づけば不安だらけ

第2章 お金＆マイホーム編

第3章 お片付け＆整理編

第4章 暮らしレベルアップ編