東京都庁第一本庁舎で通年上映されているプロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」にて、学生が制作した新作4作品が3月27日より上映開始されることが発表された。

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「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの展示（常設）」としてギネス世界記録に認定されている「TOKYO Night & Light」。

本プロジェクトは、映像制作の次世代の担い手となる学生を対象に、国内外で活躍するトップクリエイターによる約3か月間の指導とサポートを経て作品を制作する取り組み。「TOKYO Night & Light」を若手クリエイターの育成・作品発表の場として活用する狙いだ。

講師陣には、早川正祐（ULTRA PLANET）、西郡勲（SMALT co.,ltd.）、橋本大佑（LIL Visual Arts Studio）、岡翔三郎・河上裕紀（alumni）が名を連ねている。

なお、今回上映される4作品は以下の通り。

『東京エレベーター』（制作：Ctrl+／東京都立大学）は、都庁舎の巨大な垂直構造を地下深くから宇宙へと繋がる軌道エレベーターに見立てた作品。

『Tokyo Crossing』（制作：切子のkilliko／東京造形大学）は、都庁舎の幾何学的な美しさを江戸切子や水引などの伝統工芸と重ね合わせ、日本の“型”の美学を映像で表現している。

『巡りゆく季節』（制作：Smiley Progress／東京コミュニケーションアート専門学校）は、四季の巡りにスポットライトを当て、日本の季節の風物詩をモチーフに表現した作品。

『Hand「Restructure」』（制作：RinKamitani／ドルトン東京学園高等部）は、巨大建築を“物質”として扱い、触覚的な錯覚と光の干渉によって都市を“体感できる存在”へ変質させることを試みた作品となっている。

学生作品の上映時間は、3月31日までが18時30分、19時30分、20時30分、21時30分の1日4回。4月1日以降は19時00分、19時30分、20時00分、20時30分の1日4回となる。なお、各作品は平日に1日1回上映予定で、詳細なスケジュールは特設サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）