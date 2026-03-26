北海道新幹線が開業してから３月２６日で１０年となりました。



新幹線の沿線では記念イベントなどが開かれ、節目の日を祝いました。



（宮永キャスター）「鮮やかに輝く緑の車両が動き始めました。新しい時代が始まります」



１０年前の３月２６日、道民の悲願だった北海道新幹線が、新函館北斗と新青森の間で開業。

歴史的な瞬間を迎え、沿線の住民は歓喜に沸きました。



最高時速２６０キロで駆け抜け、新函館北斗から仙台までは２時間２５分、東京までは３時間５７分と、東北や首都圏がぐっと身近になりました。





（宮永キャスター）「新函館北斗駅前です。北海道新幹線は開業１０周年を迎えます。きょうは記念のイベントが開かれているのですが、大勢の客が集まっています」（函館市民）「東北出身なので、新幹線は身近な存在なので１０周年はうれしく思う。１本で仙台まで帰れるのでとても助かっています」（宮永キャスター）「新幹線はどうでしたか？」（札幌市民）「かっこよかった」

イベントでは函館商工会議所青年部の「はやぶさＰＲ隊」が１０年ぶりに再結成されました。



発足したのは２０１４年。



いま、隊員の平均年齢は５３歳になります。



（隊長）「首の頸椎を負傷するケースが多い」

（中川家礼二さん）「はやぶさ２４号の出発合図を行います」



特命盛り上げ駅長に任命された中川家礼二さんが出発の合図。



１０周年の節目を祝いました。



ＪＲ北海道の綿貫泰之社長です。



開業当時から新幹線の普及に取り組んできました。

（ＪＲ北海道 綿貫泰之社長）「開業してすぐ６月、函館支社長として新幹線のご当地に赴任しました。（当時は）いかに新幹線を身近に感じてもらうか、乗ってもらうか取り組んだ」



北海道新幹線の利用者数は、新型コロナの影響で一時大幅に落ち込みましたが、今年度はコロナ禍前の水準に戻る見込みです。



しかし、１日の平均乗車率は２５％で、さらなる利用者の獲得が課題になっています。



Q.１０年間で道民に浸透した？



（ＪＲ北海道 綿貫泰之社長）「そこが課題だと思っています。道南の皆さんには比較的近いのでそれなりに乗ってもらっているが、札幌延伸時には課題をどう解決するか、道民全体に新幹線を身近に感じてもらうための取り組みをどうしていくか地域のみなさんと考えていきたい」



札幌延伸が２０３８年度末以降と大幅に遅れるなか、新幹線の波及効果をどのように広げていけるか試行錯誤が続きます。