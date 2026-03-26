俳優・タレントの杉浦太陽さんが、「離乳食と保護者説明会と」と題してブログを更新。子どもたちの近況を報告しました。



【写真を見る】【 杉浦太陽 】 「離乳食と保護者説明会と」 次女と長男の近況を報告 「入学式も楽しみだね」



杉浦さんは、長男の青空（せいあ）さんが、この春入学する高校の保護者説明会へ行ったことを報告。「教科書も購入してきたけど、すごい量だったなぁ 入学式も楽しみだね」と綴り、父親としての実感を明かしています。





ブログではまた、昨年8月に誕生した第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが離乳食を食べる画像を投稿。「ユメの離乳食 希空が食べさせてくれたよ」と、17歳年上の長女・希空さんが世話をする様子を綴っています。







杉浦太陽さんは、2007年6月に元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと結婚。同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんが誕生。そして去年8月には、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生しています。







【担当：芸能情報ステーション】