3月25日、元タレントの坂口杏里容疑者が、窃盗容疑で逮捕されたことが報じられた。近年はたびたびトラブルで世間を騒がせていたが、坂口容疑者の“元カレ”に注目が集まっている。

坂口容疑者は、2008年に亡くなった女優の坂口良子さんの娘としてバラエティ番組に出演したが、2016年以降は目立った芸能活動はしておらず、事実上の引退状態になっていた。

「報道によれば、坂口さんは東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕されたと伝えられました。2017年に恐喝未遂容疑、2019年に住居侵入容疑で逮捕されており、今回で3度めの逮捕となります」（スポーツ紙記者）

タレントとして活動した時期もあった坂口容疑者が、サンドイッチの万引きで逮捕された報せは衝撃を与えた。一方で、Xでは

《坂口杏里って小峠と付き合ってた2014年くらいが一番可愛かったしまともだったよね》

《坂口杏里さんの表情が小峠とつきあってる時めちゃくちゃ良い表情していておだやかな生活を杏里にして欲しい》

など、お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二を想起する声があがっている。

「小峠さんと坂口さんは2014年の『FRIDAY』で交際が報じられ、本人たちもその事実を認めていました。交際期間は半年ほどだったようですが、坂口さんはテレビやイベントなどで小峠さんについて楽しそうに話すことも多く、幸せそうに見えたのでしょう。

一方で、小峠さんと別れた後、坂口さんは2022年に格闘家の福島進一さんと結婚しましたが、金銭トラブルなどが取りざたされ、2023年に離婚。2025年9月には、25歳年上の一般男性と再婚を発表するも、2カ月でスピード離婚するなど、男性関係が上手くいっているとは言えませんでした」（芸能記者）

小峠と破局して10年以上経つが、坂口容疑者は“元カレ”について語ることもあったという。

「2024年4月のバラエティ番組『愛のハイエナ2』（ABEMA）に坂口さんが出演した際、最近の恋愛事情の話題から小峠さんに触れる場面があったのです。坂口さんは『小峠さんは紳士で、本当に素敵な方です』と、その人柄を絶賛していました。

小峠さんは、坂口さんと別れた後もバラエティ番組で“元カノ”ネタでイジられることはあったものの、彼女のことを悪く言うことはなく、好感を持たれていました。こうした背景もあり、近年の坂口さんの男運のなさも目立って見えてしまうのだと思われます」（同前）

3度めの逮捕となったが、坂口容疑者に寄り添い、支える“パートナー”が必要かもしれない。