マレーシア移住の優木まおみ、2人分の“新居初弁当”公開「子どもたちも喜びそう」「満足感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの優木まおみが3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の弁当を公開した。
【写真】マレーシア移住の美女タレント「彩りも綺麗」唐揚げ・鮭のほぐし身など詰まった2段弁当
3月25日の投稿で、新居への引っ越しが完了したことを報告していた優木。この日は「新居初弁当は、とりあえずテイクアウトの唐揚げメイン」「次女たっての希望で、2段のお弁当箱に。ご飯にタレがついたりが どうしても嫌ならしい」（※原文ママ）とつづり、2人分の弁当箱が並んだ写真を投稿している。
1段には鮭のほぐし身をたっぷりとのせた白米、もう1段にはこんがりと揚がった大きな唐揚げ、半分にカットしたゆで卵、ミニトマトとブルーベリーが詰められており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「子どもたちも喜びそう」「彩りも綺麗」「娘さんの希望を叶える優しさが素敵」「満足感すごい」「毎日食べたい」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マレーシア移住の美女タレント「彩りも綺麗」唐揚げ・鮭のほぐし身など詰まった2段弁当
◆優木まおみ、ボリューム感のある2人分の弁当披露
3月25日の投稿で、新居への引っ越しが完了したことを報告していた優木。この日は「新居初弁当は、とりあえずテイクアウトの唐揚げメイン」「次女たっての希望で、2段のお弁当箱に。ご飯にタレがついたりが どうしても嫌ならしい」（※原文ママ）とつづり、2人分の弁当箱が並んだ写真を投稿している。
◆優木まおみの投稿に「子どもたちも喜びそう」の声
この投稿に、ファンからは「子どもたちも喜びそう」「彩りも綺麗」「娘さんの希望を叶える優しさが素敵」「満足感すごい」「毎日食べたい」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】