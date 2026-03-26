岡田結実、第1子出産後初の公の場「毎日苦戦して、でも楽しくて」 変化したこと明かす
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の岡田結実が3月26日、都内で開催された「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に、お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行とともに出席。第1子出産後の生活ぶりを明かした。
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2月4日に第1子の出産を公表した岡田は司会から祝福されると「ありがとうございます。恥ずかしい」とにっこり。イベント名にちなみ「新生活が始まったという言葉がぴったりだと思うくらい、右も左も分からない」「毎日苦戦して、でも楽しくてという日常」と幸せそうに打ち明けた。その上で「けど、本当にちょうど運動を始めなきゃと思っていた」と吐露し「美ボディになれるようにご指導ご便達のほどお願いしたいなと思っております」と続けていた。
また、イベント後に改めて新生活の意気込みを問われると「本当に今、人として生まれ変わってる最中」と言い「独身の時とかは過去の恋バナとかをしても何の問題もなかったんですけど、今言うと子どもに将来どういうふうに伝わるのかなとかという見方を第三者の目線で見るように最近鍛えてて、反省する日々」と吐露。「役者としてもタレントとしても、母としても、皆さんに笑顔を届けて、少しでもみんながこうリラックス、デトックスできるような存在になりたいなと改めて思いました」と語った。
高岸は「今朝もANYTIMEを経由しての現場入りとなっております」とイベント前にフィットネスジムを訪れていたことを明かし「週7（日）から、多い時は週10で行ってますね。早朝の5時に行って、お仕事の後の6時とかにもう1回行くというのもありますので」と告白。岡田は「本当にこんなに頼もしい背中は見たことない」と驚いた。高岸が「偉大なお父さんがいらっしゃるじゃないですか」と岡田の父である、お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右に触れると、岡田は「ちょっとちっちゃめな背中かもしれないです。トレーニングしてないので、父は（笑）」とユーモアたっぷりに答えていた。
また、岡田は用意されたパネルに「高く」と記入すると「私、岡田結実は産後に志高く、そして周りの方が気持ちよく運動をできるように、皆さんとともに、笑顔で前向きに日常を送られるように、運動を日々のトレーニングに入れられるように頑張ることをここで宣言します！」と決意表明。「なんか面倒臭いなと思ったんですけど、これを機会に宣言したので頑張りたいと思います」と誓っていた。（modelpress編集部）
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◆岡田結実、第1子出産後初の公の場
2月4日に第1子の出産を公表した岡田は司会から祝福されると「ありがとうございます。恥ずかしい」とにっこり。イベント名にちなみ「新生活が始まったという言葉がぴったりだと思うくらい、右も左も分からない」「毎日苦戦して、でも楽しくてという日常」と幸せそうに打ち明けた。その上で「けど、本当にちょうど運動を始めなきゃと思っていた」と吐露し「美ボディになれるようにご指導ご便達のほどお願いしたいなと思っております」と続けていた。
◆高岸宏行、ジムに行く頻度は「週10」
高岸は「今朝もANYTIMEを経由しての現場入りとなっております」とイベント前にフィットネスジムを訪れていたことを明かし「週7（日）から、多い時は週10で行ってますね。早朝の5時に行って、お仕事の後の6時とかにもう1回行くというのもありますので」と告白。岡田は「本当にこんなに頼もしい背中は見たことない」と驚いた。高岸が「偉大なお父さんがいらっしゃるじゃないですか」と岡田の父である、お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右に触れると、岡田は「ちょっとちっちゃめな背中かもしれないです。トレーニングしてないので、父は（笑）」とユーモアたっぷりに答えていた。
また、岡田は用意されたパネルに「高く」と記入すると「私、岡田結実は産後に志高く、そして周りの方が気持ちよく運動をできるように、皆さんとともに、笑顔で前向きに日常を送られるように、運動を日々のトレーニングに入れられるように頑張ることをここで宣言します！」と決意表明。「なんか面倒臭いなと思ったんですけど、これを機会に宣言したので頑張りたいと思います」と誓っていた。（modelpress編集部）
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