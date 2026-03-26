1児の母・木村文乃“いただきもの”で作ったジャム公開「本格的でびっくり」「爽やかな香りが漂ってきそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の木村文乃が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのジャムを公開した。
【写真】38歳ママ女優「爽やかな香りが漂ってきそう」八朔で作った本格ジャム
木村は「今日の仕込み」「おいしくなーれ」と記し、八朔を使ったジャム作りの様子を投稿。鍋には、鮮やかな黄色の果肉と小さくカットした果皮などが入っており「全然アクが出ない」「いただきもののご家庭八朔なんだけど 丁寧に育ててくれたから アクがでないんだろうなぁ」と添えている。その後、綺麗なオレンジ色に仕上がったジャムの写真を披露し「精製されていないお砂糖使ってるので 色が濃いめになってるけど 市販じゃ出ない果物の良さ全開の味がしている！！！」「八朔のママレードジャム」（※原文ママ）とこだわりを明かしている。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「本格的でびっくり」「爽やかな香りが漂ってきそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「爽やかな香りが漂ってきそう」八朔で作った本格ジャム
◆木村文乃、こだわりの手作りジャム披露
木村は「今日の仕込み」「おいしくなーれ」と記し、八朔を使ったジャム作りの様子を投稿。鍋には、鮮やかな黄色の果肉と小さくカットした果皮などが入っており「全然アクが出ない」「いただきもののご家庭八朔なんだけど 丁寧に育ててくれたから アクがでないんだろうなぁ」と添えている。その後、綺麗なオレンジ色に仕上がったジャムの写真を披露し「精製されていないお砂糖使ってるので 色が濃いめになってるけど 市販じゃ出ない果物の良さ全開の味がしている！！！」「八朔のママレードジャム」（※原文ママ）とこだわりを明かしている。
◆木村文乃の投稿に「本格的でびっくり」の声
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「本格的でびっくり」「爽やかな香りが漂ってきそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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