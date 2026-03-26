大阪・ＭＢＳラジオが２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。

歌舞伎俳優の片岡愛之助がパーソナリティーに初挑戦するＭＢＳラジオ「信和グループプレゼンツ 片岡愛之助の愛がいっぱい」（４月４日スタート、土曜・後９時３０分）の放送が決定した。舞台の上では見せない“素顔”の愛之助が、歌舞伎俳優の鎧（よろい）を脱いで届ける本音のラジオ番組。パートナーには、お笑いタレント・紺野ぶるまを迎え、絶妙な掛け合いをみせる。

番組のテーマは「愛がいっぱい」。歌舞伎の話はもちろん、ちょっと意外な趣味の話やここだけの裏話、さらには人生観まで、笑いとぬくもり、発見を詰め込んだ３０分間となっている。愛之助は同局を通じ「ラジオはテスト勉強の傍らで聴いたり、車に乗っているときに聴いたり僕にとって身近な存在で、いつかパーソナリティーを務めてみたいと思っていました。今回、お話をいただいた時は思わず跳び上がるほどうれしかったです」と大喜び。番組では、歌舞伎俳優の日常や裏話も「ＮＧなし」でさらけ出していくつもりと意欲を示した。

パートナーの紺野は「片岡愛之助さんとの共演に身が引き締まる思いです。ラジオは取り繕うことのないメディア。私たちの生の声を届けることで、リスナーの皆さんに楽しんでもらいたいです。頼れるパートナーとして愛之助さんの多才な魅力とを引き出せるよう、全力で番組を盛り上げていきます！」と意気込んだ。