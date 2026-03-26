1児の母・長谷川理恵、筋肉痛の13歳息子に作った“回復料理”公開「栄養バッチリ」「具沢山で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】モデルの長谷川理恵が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のリクエストに応えた手料理を公開した。
【写真】52歳ママモデル「具沢山で美味しそう」豚肉がゴロゴロ入った“回復料理”
長谷川は「ボンちゃんのリクエストはカレー」「部活で筋肉痛らしいので そんな時はビタミンBの豚肉ゴロゴロ！」と記し、“ボンちゃん”の愛称で知られる長男に作ったという手料理の写真を投稿。大きめの豚肉やじゃがいも、にんじんなどの具材がたっぷりと入ったカレーと、トマトやきゅうり、コーンなどのサラダを披露し「後は風呂入ってぐっすり寝て回復してくれ」と記した。「ちなみに1番きついトレーニングはバーピージャンプだそう」と紹介し「それ、母ちゃんいつもカズコーチとやってるやつだって！！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「家族思いで素晴らしい」「栄養バッチリ」「具沢山で美味しそう」「さすがです」「参考になる」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「具沢山で美味しそう」豚肉がゴロゴロ入った“回復料理”
◆長谷川理恵、息子リクエストの手作りカレー披露
長谷川は「ボンちゃんのリクエストはカレー」「部活で筋肉痛らしいので そんな時はビタミンBの豚肉ゴロゴロ！」と記し、“ボンちゃん”の愛称で知られる長男に作ったという手料理の写真を投稿。大きめの豚肉やじゃがいも、にんじんなどの具材がたっぷりと入ったカレーと、トマトやきゅうり、コーンなどのサラダを披露し「後は風呂入ってぐっすり寝て回復してくれ」と記した。「ちなみに1番きついトレーニングはバーピージャンプだそう」と紹介し「それ、母ちゃんいつもカズコーチとやってるやつだって！！」とつづっている。
◆長谷川理恵の投稿に「家族思いで素晴らしい」の声
この投稿に、ファンからは「家族思いで素晴らしい」「栄養バッチリ」「具沢山で美味しそう」「さすがです」「参考になる」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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